Sky - Il Barcellona propone lo scambio Kessie-Brozovic, affare che non scalda l'Inter

Come riportato da Gianluca di Marzio a Sky Sport, il Barcellona ha proposto all'Inter lo scambio Brozovic-Kessie, affare che ad oggi, però, non scalda i nerazzurri. L'ivoriano in Spagna trova sempre meno spazio dopo l'arrivo a parametro zero nel mese di luglio. "I club ne stanno parlando. Per ora non sta scaldando particolarmente ma qualcosa c’è", ha aggiunto l'esperto di mercato.