Sky - Il Milan potrebbe pensare ad un quarto centrale

Intervenuto negli studi di Sky Sport Luca Marchetti, esperto di calciomercato, ha parlato dei possibili obbiettivi di mercato del Milan. Queste le sue parole su un possibile colpo in difesa: "In difesa è arrivato Kjaer dall'Atalanta e la dirigenza rossonera ha dichiarato che terrà Gabbia come quarto centrale. Il Milan, tuttavia, potrebbe pensare ad un quarto centrale perchè sono rimasti di titolari i soli Musacchio e Romagnoli oltre al danese che Massara conosce bene ma che non ha fatto benissimo all'esperienza all'Atalanta."