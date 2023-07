MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come riportato da Gianluca Di Marzio, dopo l'incontro di lunedì con Carnevali, l'Inter ha accelerato per Frattesi. I nerazzurri vogliono chiudere nelle prossime 24/48 ore così da non perdere il vantaggio accumulato. I rossoneri, oggi, incontreranno il club neroverde sempre per il centrocampista italiano.