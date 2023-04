Sky - Kalulu verso il recupero: metà allenamento in gruppo per il francese

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Come riporta Sky Sport, Pierre Kalulu corre verso il recupero: il francesino ha svolto una parte dell’allenamento in gruppo dopo l’infortunio al polpaccio accusato con la Francia Under 21. Difficile vedere il classe 2000 contro il Napoli, per questo il suo rientro in campo è previsto per la gara di campionato contro il Bologna. Ibrahimovic, invece, ancora a parte.