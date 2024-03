Sky - Kjaer dovrebbe vincere il ballottaggio in difesa

Negli scorsi minuti Peppe Di Stefano, inviato di Sky Sport, aveva avanzato la possibilità di un ballottaggio in difesa tra Simon Kjaer e Fikayo Tomori, al posto di Malick Thiaw che inizialmente sembrava in vantaggio. Secondo quanto riferito però il dubbio dovrebbe essere sciolto con il danese confermato come titolare. Confermatissimo invece Matteo Gabbia che è diventato davvero una pedian insostituibile in questa sua seconda vita in rossonero.

Secondo quanto riportato da Sky Sport anche il dubbio a centrocampo dovrebbe essere risolto con Tijjani Reijnders in netto vantaggio su Bennacer. L'olandese tornerà titolare dopo qualche gara trascorsa in panchina e al suo fianco, nei due di centrocampo, dovrebbe giocare Yacine Adli. Come è spesso accaduto recentemente, Loftus-Cheek sarà invece avanzato nel ruolo di trequartista.