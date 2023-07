Sky - La Juventus è pronta a chiudere con il Valencia per Facundo Gonzalez

Secondo quanto riferisce il sito di Sky Sport, la Juventus è pronta a chiudere la trattativa con il Valencia per il difensore Facundo Gonzalez. Il giocatore classe 2003, accostato nelle scorse settimane al Milan, una volta completata l'operazione per acquistarlo, sarà aggregato in prima squadra bianconera.