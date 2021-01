Stando a quanto riferito da Gianluca Di Marzio a Sky Sport, su Soualiho Meité c'è anche il Verona. Se il Milan non dovesse stringere per il centrocampista francese, l'Hellas potrebbe inserirsi. Il giocatore, convocato per entrambe le ultime due gare, non si è mai seduto in panchina proprio per motivi di mercato.