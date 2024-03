Sky - Milan ancora a Malpensa: piccolo problema tecnico, si aspetta l'ok per partire

Il Milan non è ancora partito da Malpensa per raggiungere Firenze per la sfida di domani sera in casa della Fiorentina, valida per la 30^ giornata di Serie A: come riferisce Sky, infatti, l'aereo con a bordo la squadra rossonera non è ancora decollato a causa di un piccolo problema tecnico. Si aspetta ora l'ok per partire.

DOVE VEDERE FIORENTINA-MILAN

Data: sabato 30 marzo 2024

Ore: 20.45

Stadio: Stadio Franchi, Firenze

TV: DAZN, zona DAZN, Sky

Web: MilanNews.it