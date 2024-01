Sky - Milan con tanti giovanissimi in Coppa Italia: scelta condivisa da Pioli e dalla società. I motivi

Questa sera il Milan sfiderà il Cagliari per cercare la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia. A San Siro Pioli presenterà una formazione ricca di giovanissimi e senza i top player della rosa: spazio ai 2005 Simic e Jimenez e ai 2004 Romero e Chaka Traoré con Leao, Giroud, Pulisic e Loftus-Cheek in panchina.

Peppe Di Stefano, giornalista per SkySport, si è così espresso sulle citate scelte di formazione: "È una scelta pienamente condivisa con la società. Non si sottovaluta assolutamente la Coppa Italia, ma è chiaro che bisogna far riposare i big come Leao, Giroud, Pulisic, Loftus-Cheek, Kjaer e Florenzi che hanno giocato tantissimo ultimamente, dando, allo stesso tempo, spazio ai giovanissimi della Primavera che stanno facendo benissimo sin dalla passata stagione con Abate. C'è un rischio dietro questa scelta, ma è un rischio che il Milan vuole (e deve) correre ed è condiviso da Pioli e dal management societario".