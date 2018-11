Sky - Milan-Dudelange, Gattuso fa riposare Suso: al suo posto Halilovic

Peppe di Stefano, collegatosi in diretta da Milanello a Sky Sport 24, ha fornito gli ultimi aggiornamenti di formazione relativi al Milan, che domani sarà impegnato contro il Dudelange in Europa League. Gennaro Gattuso dovrebbe schierare la squadra con il 4-4-2. In difesa esordirà Simic, al fianco di Zapata mentre sulle fasce giocheranno Laxalt e Calabria. A centrocampo tornerà titolare Bertolacci mentre Gattuso dovrebbe far riposare Suso offrendo ad Halilovic una preziosa opportunità dal primo minuto.

Questa la probabile formazione secondo Sky Sport. Milan (4-4-2): Reina; Calabria, Simic, Zapata, Laxalt; Halilovic, Bakayoko, Bertolacci, Calhanoglu; Higuain, Cutrone.