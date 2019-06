Sky - Milan, Giampaolo in pole ma ancora nessun contatto: prima i rossoneri vogliono chiudere la questione Maldini

Secondo quanto riferisce Sky, Marco Giampaolo è in pole per la panchina del Milan, ma per ora non ci sono stati contatti diretti con il tecnico della Samp in quanto il club di via Aldo Rossi vuole prima chiudere la questione che riguarda Paolo Maldini, il quale oggi dovrebbe dire sì alla proposta di Gazidis di diventare il nuovo direttore tecnico al posto di Leonardo.