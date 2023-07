Sky - Milan, in settimana primo vero contatto per Morata per capire la fattibilità dell'operazione

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto a Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha parlato così di uno degli obiettivi in attacco del Milan: "In settimana ci sarà un primo vero contatto per Alvaro Morata per capire la fattibilità dell'operazione. Lo spagnolo ha una clausola da 10 milioni, anche se dalla Spagna dicono di più, e l'ingaggio in linea. Bisogna capire se il giocatore vuole dare l'ok definitivo per tornare in Italia"