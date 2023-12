Sky - Milan, interessa il difensore danese Victor Nelsson

Il Milan si prepara per l'importante sfida di campionato, in programma venerdì sera a Salerno contro i ragazzi di Pippo Inzaghi. I granata sono reduci da una sconfitta per 4-1 sul campo dell'Atalanta, giocando però un buon calcio e riuscendo anche a condurre il vantaggio a fine del primo tempo. I rossoneri, che saranno orfani di Musah, Pobega e Okafor vogliono concludere il 2023 con una vittoria dopo la bella prestazione fatta a San Siro contro il Monza.

Un altro tema importante però è quello legato al calciomercato invernale del Milan. Resta viva l'opzione Guirassy, attaccante dello Stoccarda, ma come riportato da Sky Sport, i rossoneri sarebbero interessati al difensore danese classe 1998 Victor Nelsson, in forza Galatasaray: dotato di una buona struttura fisica e discrete doti tecniche, con all'attivo 11 presenze in Super Lig. Nelsson è un nome che interesserebbe al club rossonero già per gennaio, ma il club turco dovrebbe aprire alla sua cessione solo in prestito.