Sky - Milan, Moncada al Dall'Ara per Bologna-Genoa. Occhi su Zirkzee, Ferguson e Gudmundsson

Come riportato da Gianluca Di Marzio, c'è una sorpresa per Bologna-Genoa, l’anticipo della 19esima giornata di Serie A: è presente sulle tribune del Renato Dall’Ara anche Geoffrey Moncada, il direttore tecnico rossonero. Il giornalista di Sky Sport ha dichiarato sui rossoneri: "Ci sono dei talenti particolari: Zirkzee è il pezzo pregiato per il mercato di giugno e che al Milan piacerebbe molto, e anche Gudmundssonche non ha attirato la attenzioni del Milan, ma anche dall'estero".



Tra i nomi c'è anche Ferguson, trequartista e capitano dei rossoblu.