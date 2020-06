Secondo quanto riferisce Sky, oggi Zlatan Ibrahimovic si sottoporrà ad una nuova risonanza magnetica al polpaccio infortunato: in base all'esito dell'esame medico, si deciderà come organizzare il lavoro dei prossimi giorni dell'attaccante svedese. In casa rossonera, la speranza è di averlo di nuovo a disposizione per il match casalingo del 28 giugno contro la Roma.