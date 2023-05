Sky - Milan, per domani salgono le quotazioni di Brahim Diaz

MilanNews.it

Domani pomeriggio il Milan andrà a giocare in casa dello Spezia allo stadio Picco, in una partita di Serie A assolutamente da non sbagliare: la situazione in classifica è delicata e non sono più ammessi passi falsi per la corsa alla prossima Champions League. Ed è anche per questo che Pioli, complici anche le numeroso assenze, non farà un turnover corposo come ad esempio contro la Cremonese.

La novità delle ultime ore, racconta Peppe Di Stefano su Sky Sport 24, riguarda Brahim Diaz: inizialmente si pensava che toccasse ancora a De Ketelaere dall'inizio, ma invece il posto da titolare se lo prende ancora una volta Brahim Diaz. Lo spagnolo sarà al centro della trequarti, con Origi e Saelemaekers ai suoi fianchi, dietro a Rebic riferimento centrale.