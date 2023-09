Sky - Milan, piccolo problema muscolare per Kalulu: derby a rischio. Terapie anche per Giroud

Stando a quanto riferisce Peppe Di Stefano su Sky Sport 24, quando manca una settimana al derby per il Milan c'è da monitorare la situazione Pierre Kalulu.

Per il centrale francese c'è un piccolo problema muscolare, sta infatti svolgendo delle terapie, e verrà valutato giorno per giorno in vista della stracittadina di sabato 16. Con la squalifica di Tomori avrebbe giocato lui da titolare con Thiaw, mentre ora salgono le quotazioni di Simon Kjaer.

Presente a Milanello, oltre a Kalulu, anche Olivier Giroud: terapie per entrambi, con il centravanti che è tornato in Italia dopo l'infortunio alla caviglia rimediato con la Francia.