Sky - Milan, stamattina Pioli ha provato lo stesso 11 sceso in campo a Londra

© foto di www.imagephotoagency.it

Stando a quanto riferito da Peppe Di Stefano in diretta su Sky Sport 24, nella mattinata di oggi Stefano Pioli, in vista della partita di domani contro la Salernitana, a Milanello ha provato lo stesso 11 sceso in campo a Londra, ma ovviamente senza l'infortunato Junior Messias. Una prova quasi a sorpresa, visto che ci si aspettava che potessero esserci dei cambi rispetto alla partita di Champions.

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori; Saelemaekers, Tonali, Krunic, Theo Hernandez; Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli.