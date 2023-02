Sky - Milan, Tomori sta molto meglio: contro il Monza potrebbe giocare titolare

Manca soltanto un giorno alla sfida fra Monza e Milan, valida per la ventitreesima giornata di Serie A. Tra i rossoneri ci sarà anche Fikayo Tomori, tornato a disposizione dopo l'infortunio subito all'anca. Il centrale inglese sta molto meglio e nella giornata odierna è stato provato come titolare in allenamento. Le sue condizioni però veranno valutate anche nella giornata di domani. Se l'ex Chelsea dovesse stare bene prima della sfida con i brianzoli, allora Stefano Pioli lo schiererà titolare. A riferirlo è Sky Sport.