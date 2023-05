Ormai ci siamo, il ritorno di semifinale di Champions League tra Inter e Milan è sempre più vicino. Come riportano le immagini di Sky Sport 24 il pullman della squadra rossonero è partito in questi istanti dal centro sportivo di Milanello in Carnago alla volta di San Siro. La formazione di Pioli è rimasta in ritiro dall'allenamento di ieri pomeriggio nel centro sportivo rossonero.