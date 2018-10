Sky - Milanello: personalizzato per Romagnoli, programma di recupero per Caldara. Entrambi a disposizione settimana prossima

Aggiornamenti da Milanello, dove è in corso la seduta mattutina agli ordini di mister Gattuso. In collegamento per Sky Sport 24, Peppe Di Stefano ha rivelato come Alessio Romagnoli non si stia allenando in gruppo, ma lo farà senza problemi da settimana prossima. Oggi per il capitano continua il lavoro personalizzato, come da programma. Ancora a parte anche Mattia Caldara, che segue la sua tabella di reintegro fisico, per recuperare completamente dal suo principio di pubalgia. Per entrambi, rivela l'emittente, l'obiettivo è essere in piena forma con la squadra fin dalla prima sessione di allenamento della prossima settimana.