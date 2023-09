Sky - Origi al Nottingham: visite mediche in corso per il belga

Sta succedendo tutto nelle ultime due ore. Dopo aver (praticamente) chiuso Luka Jovic in prestito dalla Fiorentina, il Milan ha raggiunto l'accordo per cedere in prestito Divock Origi in Inghilterra, in Premier League, al Nottingham Forest. Proprio in questi minuti, come riporta Sky Sport 24, l'attaccante belga sta svolgendo le visite mediche con il club britannico.