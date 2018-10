Sky - Paquetá a Milano subito dopo l'ultima gara col Flamengo: lavorerà a Milanello con la squadra

Live da Casa Milan per Sky Sport 24, il collega Peppe Di Stefano ha parlato così dell'ultimo acquisto rossonero Lucas Paquetá: "Non arriverà a gennaio, con l'apertura della sessione invernale di mercato, ma molto prima. Sarà a Milano nei primissimi giorni di dicembre, dopo aver disputato l'ultima partita in Brasile col Flamengo che sarà contro l'Atlético Paranaense il 2 dicembre. Chiuderà l'esperienza con i rossoneri brasiliani poi, giorno più giorno meno, volerà subito destinazione Milan per iniziera la sua carriera sotto gli ordini di Gattuso. Avrà quindi un mese pieno di tempo per lavorare con i compagni, migliorare e crescere la struttura fisica e poi ambientarsi ad un calcio ed una metodologia di lavoro completamente diversa".