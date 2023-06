Sky - Prima offerta del PSG per Osimhen da 115 milioni: può partire per 150 milioni

MilanNews.it

Aurelio De Laurentiis ha fissato il prezzo per l'eventuale cessione di Victor Osimhen: per 150 milioni il nigeriano può partire. C'è stato un incontro tra il Presidente del Napoli e gli agenti dell'attaccante, come riporta Francesco Modungo su Sky Sport, in cui il clima è stato sereno: si attende la proposta di rinnovo. La prima offerta, però, è arrivata dal PSG, che ha messo sul piatto 115 milioni.