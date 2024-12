Sky - Ripresa degli allenamenti a Milanello, presente anche l'AD Furlani

vedi letture

Ripresa degli allenamenti a Milanello dopo i giorni di riposo concessi da Paulo Fonseca. Riporta Peppe Di Stefano in diretta su Sky Sport 24 che, in rappresentanza della dirigenza, nel centro sportivo rossonero era presente l’AD Giorgio Furlani.

Lavoro personalizzato per Pulisic, domani l’allenamento sarà indicativo per campire come e se il giocatore potrà essere disponibile per Milan-Roma.