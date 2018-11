Sky - Squalifica Higuain, domani l'argentino a Roma per cercare di ridurre la sanzione di una giornata

Secondo quanto appreso da Sky Sport, Gonzalo Higuain domani scenderà a Roma alla Corte Sportiva d'Appello insieme agli avvocati del Milan per discutere la richiesta di riduzione della squalifica ad una sola giornata. Verrà ascoltato nuovamente anche l'arbitro Mazzoleni. Il Giudice Sportivo aveva sanzionato l'argentino con due turni di assenza forzata come pena per la reazione in Milan-Juventus.