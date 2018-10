Sky - Verso Inter-Milan, prime indicazioni di formazione: un solo ballottaggio per Gattuso

Prime indicazioni da Milanello dove, in giornata, si è svolto l'allenamento in vista derby agli ordini di mister Gattuso. Secondo Manuele Baiocchini in collegamento da Casa Milan per Sky Sport 24, il tecnico rossonero avrebbe un solo ballottaggio aperto nella settimana di avvicinamento alla stracittadina: si giocano un posto da titolare Calabria o Abate, con il resto della formazione praticamente già fatta.