Sky - Verso Milan-Lazio, rimandate a domani le scelte su Rebic e Tonali

Intervenuto a Sky Sport, Peppe di Stefano ha fatto il punto sulla formazione rossonera in vista della gara di domani sera: "Contro la Lazio sono tanti gli assenti, e sono tanti i giocatori dall'elevata prestanza fisica che non ci sono. E' stato decisivo l'allenamento di oggi, ma sarà ancora più decisivo l'allenamento di domani mattina. Ci sono ancora più di 24 ore di tempo per decidere cosa fare con Tonali e Rebic, e anche 30 ore in più sono utili per capire se possono giocare o meno. Se Tonali recupera giocherà assieme a Krunic in mezzo al campo. In difesa Calabria, Kalulu, Romagnoli e Theo. Sulla trequarti: Rebic a sinistra, se recupera, in mezzo Calhanoglu, a destra Saelemakers e davanti Leao. Qualora non recuperasse Tonali, uno tra Calabria e Calhanoglu affiancherà Krunic".