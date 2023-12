Sky - Verso Milan-Monza, ballottaggio tra Bennacer e Pobega

Domenica ad ora di pranzo a San Siro arriva il Monza di Palladino. Alcune note liete, come il recupero di Leao e Okafor, entrato bene al St. James' Park, il buon periodo di forma di Jovic e Chukwueze che inizia a prendere confidenza col gol. Da segnalare anche il ritorno in gruppo di Simon Kjaer dopo 50 giorni out. Assente infine Calabria, espulso a Bergamo la scorsa settimana.

Come riporta Sky Sport, però, a centrocampo c'è solamente un ballottaggio: Bennacer e Pobega si giocheranno una maglia da titolare per completare il centrocampo composto da Loftus-Cheek e Reijnders, certi di partire titolari anche a causa dall'affaticamento muscolare di Musah che non gli permetterà di essere presente contro il Monza.