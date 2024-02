Sky - Verso Monza-Milan, ballottaggio a centrocampo per Pioli

Vigilia di Monza-Milan, giornata di scelte per mister Stefano Pioli (che non parlerà in conferenza stampa). Dopo il netto 3-0 al Rennes si vuole avere continuità in campionato per non perdere la scia sul secondo posto, distante un punto, occupato dalla Juventus. Ecco perché Pioli schiererà la miglior formazione possibile, con un dubbio a centrocampo.

Riporta Peppe Di Stefano su Sky Sport 24 che c'è un ballottaggio in mediana: c'è nuovamente Adli dall'inizio, con il secondo slot che attualmente è conteso tra Bennacer e Reijnders. Al momento sembra essere in vantaggio l'algerino, ma sicuramente nel corso della giornata arriveranno indicazioni ancora più precise.