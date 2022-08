MilanNews.it

Come già annunciato nella giornata di ieri, Lione e West Ham hanno trovato l'accordo per Lucas Paquetà (di cui il Milan detiene una percentuale sulla futura rivendita). E, come riportato da Gianluca Di Marzio per Sky Sport, il centrocampista brasiliano domani sosterrà le visite mediche con gli Hammers.