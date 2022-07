Sky - Zaniolo, al momento non c'è nessuna offerta concreta per il giocatore

MilanNews.it

Il nome di Nicolò Zaniolo è tornato a circolare prepotentemente in ottica Juventus (il trequartista è stato accostato anche al Milan, ndr) e nella giornata di oggi è andato in scena un incontro tra il general manager della Roma, Tiago Pinto e l'agente del calciatore Claudio Vigorelli per discutere sul futuro del classe 1999. Secondo quanto riportato da Sky Sport, sul tavolo non c'è nessuna offerta concreta e i giallorossi hannjo ribadito la propria linea, ovvero quella di non accettare contropartite tecniche e di non voler ascoltare neanche proposte sotto i 50 milioni di euro. Eventuali offerte superiori verranno valutare, altrimenti a fine mercato di parlerà di rinnovo.