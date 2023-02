SkySportsUK - Premier League, diversi club spingono per l'espulsione del Manchester City

Fonte: tuttomercatoweb.com

Secondo quanto riportato da Sky Sports, molti club di Premier League premono per l'espulsione del Manchester City a seguito delle numerose violazioni del Fair Play Finanziario (ben 101) avvenute tra il 2009 e il 2018. Tra i club che premono fortemente per questa drastica decisione vi sarebbero alcuni dei grandi club, come il Man United, Liverpool, Arsenal, Chelsea e Tottenham.

Cosa rischia a oggi il City, qualora venissero provate le accuse? Oltre al caso limite, quello dell'espulsione, vi è la detrazione dei punti in classifica, una forte multa, la revoca dei titoli vinti negli anni in cui sono state commesse le violazioni. Ricordiamo che a esaminare il caso vi sarà una commissione indipendente.