Slavia Praga-Milan, tutte le statistiche prepartita

Il Milan archivia una partita di Serie A vinta per 1-0 contro l'Empoli, ma giocata in un modo ancora non convincente per livello del gioco espresso. La giornata di campionato ha consentito ai rossoneri di Pioli di superare la Juventus, fermata sul 2-2 dall'Atalanta a Torino, e di mettersi in seconda posizione, a -16 dall'Inter. Da qui alla fine della stagione ci sono dieci giornate nelle quali bisogna lottare per tenere la posizione guadagnata.

In mezzo, l'obiettivo stagionale dell'Europa League, che vede il Milan impegnato giovedì, alle 18.45, a difendere un risultato positivo ma non troppo in casa dello Slavia Praga. Il 4-2 di San Siro, ottenuto in 11 contro 10 per oltre 70 minuti, e con il gol finale arrivato a soli 5 minuti dalla fine, non ha lasciato molte persone contente, perché nonostante i 4 gol segnati, la sensazione è che questo turno di qualificazione poteva già essere archiviato, se solo il Milan non fosse sparito dal campo con la sufficienza che lo accompagna in quasi tutte le partite. A Praga l'atteggiamento deve essere diverso, i biancorossi hanno già dimostrato (la Roma ne sa qualcosa) che in casa sono degli avversari temibili perché impongono un ritmo e un'intensità fuori dal normale, e il Milan non può pensare di gestire la partita.

Si giocherà il 14 marzo, sarà la 16ma volta che accade. Finora 8 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte. L'ultimo precedente è una sconfitta interna contro il Napoli nel 2021, con gol di Politano al 49'. Prima di questa sconfitta, c'è la vittoria di misura sempre a San Siro contro il Chievo Verona, con gol decisivo (bellissimo) di Clarence Seedorf al 91': un bolide da fuori area che si insaccò sotto l'incrocio dei pali opposto. Nel 2004 il Milan vinse per 3-1 in casa della Juventus: Segnarono Shevchenko e Seedorf (doppietta), per la Juventus Ciro Ferrara a giochi fatti.

Un solo precedente europeo in questa data, in Coppa Uefa, nel 2002: il Milan andò a giocarsi i quarti di finale contro l'Hapoel Tel Aviv, e nella gara di andata, disputata in Israele, l'Hapoel ebbe la meglio con un gol del moldavo Clescenco al 32' del primo tempo. Poi il Milan seppe ribaltare al ritorno con un 2-0 a San Siro, conquistandosi l'accesso alla semifinale.

Contro lo Slavia Praga questo sarà il secondo precedente in assoluto, a distanza di una settimana dalla prima assoluta.

Sarà in generale l'ottava sfida del Milan in Cechia, con un bilancio in perfetta parita: 2 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte, con 6 gol fatti e 6 gol subiti. L'ultimo precedente risale al 10 dicembre 2020, quando il Milan si impose per 1-0 in casa dello Sparta Praga, con gol di Jens Petter Hauge. Prima di questo precedente due pareggi: nel 2011 fu 2-2 in casa del Viktoria Plzen in Champions League, ma quello era un Milan già qualificato. Segnarono Pato e Robinho, ma la scarsa attenzione sul finale permise a Bystron al minuto 83 e a Duris al 93' di riagguantare il pareggio. Nel 2004 fu 0-0, ancora in casa dello Sparta. Nel 2002, il 28 agosto, il Milan rischiò di farsi eliminare ai preliminari dallo Slovan Liberec: dopo l'1-0 in casa di pochi giorni prima, al ritorno il vantaggio di Inzaghi sembrava avere messo il Milan al sicuro, ma Slepicka al primo minuto della ripresa pareggiò. Al minuto 87 Langer trovò il gol del 2-1, e partì un forcing alla porta rossonera che per fortuna non sortì gli effetti sperati dai cechi.

A testimonianza dell forte livello di stress in quei minuti c'è l'espulsione comminata al 92' allo stesso Langer. Con le regole attuali sarebbero serviti i supplementari, all'epoca bastò il gol in trasferta per permettere al Milan di accedere alla fase a gironi, e poi di proseguire fino agli epici scontri con l'Inter in semifinale e alla magica notte di Manchester, vinta ai rigori contro la Juventus di Marcello Lippi; avere resistito a quel forcing in casa dello Slovan Liberec permise tutto questo.

Un dato statistico particolare: il Milan ha giocato a Praga quattro volte, e lontano da Praga tre volte.

Ogni volta che ha giocato lontano da Praga ha preso due gol (ad Ostrava contro il Vitkovice, a Liberec contro lo Slovan, e a Plzen contro il Viktoria), mentre ogni volta che ha giocato a Praga è tornato a Milano con la porta inviolata, vincendo 1-0 per due volte, e pareggiando 0-0 nelle altre due occasioni, e sempre contro lo Sparta.

Arbitrerà lo svedese Nyberg, sarà la prima volta per lui alla guida del Milan. In generale sarà la 17ma partita diretta da un arbitro svedese. Finora 6 vittorie, 7 pareggi e 3 sconfitte. L'ultimo precedente è il 3-1 con cui l'Arsenal ha sconfitto il Milan nel ritorno degli ottavi di Europa League nel 2018. In quell'occasione, subito dopo il vantaggio di Calhanoglu, Wellbeck si tuffò in area clamorosamente, e l'arbitro concesse un rigore che di fatto pose fine alle ambizioni di rimonta del Milan.

(statistiche a cura di Mirco Bortolaso – dal sito www.magliarossonera.it)