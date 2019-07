Slitta presentazione Hernandez e Krunic per "sopraggiunti impegni'' dei dirigenti

(ANSA) - MILANO, 17 LUG - Le conferenze stampa di presentazione di Theo Hernandez e Rade Krunic, inizialmente previste per domani pomeriggio, sono state rinviate ''a data da destinarsi'' per ''sopraggiunti impegni'' di alcuni membri della dirigenza del Milan, come filtra dal club rossonero. Restano invece confermate la doppia seduta di allenamento e l'amichevole di venerdì mattina, rigorosamente a porte chiuse, contro il Novara, alla vigilia della partenza verso gli Stati Uniti. All'interno della società intanto si registra una novità: il chief operations officer, Alessandro Sorbone, lascia il suo incarico, come annunciato sul sito del club. Sorbone era uno degli ultimi manager scelti dall'ex amministratore delegato Marco Fassone ancora rimasti al Milan dal periodo cinese.