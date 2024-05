Slot conferma: "Sarò io il nuovo tecnico del Liverpool"

(ANSA) - ROMA, 17 MAG - L'allenatore del Feyenoord, Arne Slot, ha confermato che sarà lui a sostituire Juergen Klopp come allenatore del Liverpool. "Non c'è stato ancora un annuncio ufficiale, ma non credo che vi arriverà come una novità il fatto che farò allenatore lì la prossima stagione", ha detto Slot in conferenza stampa. "La sensazione che me ne vado da qui sta diventando sempre più forte. Ci sono alcune persone a cui non vuoi semplicemente stringere la mano - ha detto Slot alla vigilia della sua ultima partita col club olandese -.

In quei momenti, la questione non è se sei diventato un campione o se hai vinto la coppa, ma piuttosto è l'apprezzamento tra le persone", ha aggiunto. Slot è arrivato al Feyenoord nel 2021 dopo aver impressionato all'AZ Alkmaar e quest'anno ha vinto la Coppa d'Olanda ed è secondo in Eeredivisie dietro al Psv Eindhoven, perdendo solo due partite in campionato. (ANSA).