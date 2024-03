SLP-MIL (0-3): cambi nel Milan, entrano in campo Thiaw e Kalulu, fuori Calabria e Tomori

Inizia la ripresa all'Eden Arena con il Milan in vantaggio per 3 reti a 0 (in gol Pulisic, Loftus-Cheek e Leao). Per Stefano Pioli è l'ora dei cambi, tutti difensivi al momento: escono Calabria( Theo diventa capitano) e Tomori per Thiaw e Kalulu.