SLP-MIL (0-3): ultimi 15 minuti, Pioli sceglie Reijnders per Loftus-Cheek

vedi letture

Manca ormai poco alla fine di questa partita, che ha visto il Milan dominare lo Slavia Praga soprattutto nel corso del primo tempo con tre reti a zero. Ancora cambi per Stefano Pioli, che decide così di mandare in campo Reijnders per Loftus-Cheek, autore del 2-0.