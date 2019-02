Snai: Atalanta favorita contro il Milan, quota a 2.0

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - L'Inter va, nonostante il caso Icardi. I nerazzurri giocano da favoriti nel prossimo turno di Serie A, in casa contro la Sampdoria. A loro vantaggio (sono dati a 1,60 su SNAI) giocano sia i precedenti più recenti sia il momento no della squadra di Giampaolo. Alta la quota sul «2», proposto a sei volte la scommessa, mentre il pareggio pagherebbe 3,90. Icardi è inserito dai quotisti nella lista dei papabili marcatori, a 2,00, seguito da Lautaro Martinez a 2,25. Dall'altra parte il pericolo principale è Fabio Quagliarella quotato a 3,50. Atalanta-Milan è sfida per la Champions. La squadra di Gasperini gode di una valutazione di lusso: i trader la danno a 2,00, contro il 3,40 offerto per il pareggio e il 3,75 piazzato sulla vittoria del Milan. Napoli e Roma condividono la quota, 1,45, per un successo interno: gli azzurri ospitano il Torino, i giallorossi il Bologna: a variare sono le quote su pareggio e blitz degli ospiti. Al San Paolo si giocano a 4,25 e 7,75, all'Olimpico 4,50 e 7,00.