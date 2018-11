Snai: E.League, match point Lazio a 1,70

(ANSA) - ROMA, 7 NOV - La Lazio, secondo i 'quotisti' Snai, è nettamente favorita sul Marsiglia: infatti, una sua vittoria nella sfida di domani sera è pagata 1,70. Il pari e il successo esterni sono dati entrambi a 4,25. Una partita con almeno tre reti complessive viaggia a 1,45 appena, mentre il secondo gol di Immobile nell'attuale Europa League è quotato 1,85. Il Betis Siviglia in casa contro il Milan si lascia preferire: una sua vittoria viaggia a 2,15, il pari a 3,30, il colpo rossonero a 3,40. Un successo milanista, molto probabilmente, ribalterebbe le quote sul primo posto finale nel girone, che al momento vedono il Betis favorito a 1,75 e il Milan a 2,50. Scelta strategica in attacco per Gattuso, che ha lasciato a casa Gonzalo Higuain per farlo recuperare in vista del match contro la Juve. Spazio quindi in attacco a Patrick Cutrone, miglior marcatore dei rossoneri in Europa League, con tre reti: il quarto centro è piazzato a 3,50.