Snai: Juve-Napoli, bianconeri favoriti

(ANSA) - ROMA, 30 AGO - Anche con l'amato/odiato ex Maurizio Sarri in forte dubbio per una polmonite, Juventus-Napoli sarà una sfida caldissima. Lo confermano le valutazioni degli analisti Snai che per il match di domani sera all'Allianz Stadium si tengono "alti". I bianconeri giocano da favoriti, ma la loro quota va su fino a due volte la scommessa, mentre per il Napoli si raddoppia e il successo azzurro è dato a 4,00. Il ribaltone azzurro vale ben 18, mentre l'ipotesi Koulibaly ultimo marcatore viaggia a 30 volte la posta. Se finisse davvero così, si ridurrebbe inevitabilmente il divario tra Juve e Napoli nelle scommesse scudetto, che ora le vedono rispettivamente a 1,50 e 5,50. Lazio e Roma è una sfida di ambizioni in zona Champions: per entrambe l'arrivo tra le prime quattro è dato a 3,00. Sul match di domenica pomeriggio, invece l'analisi delle quote privilegia la Lazio, apparsa decisamente più in palla nella prima giornata. Biancocelesti a 2,15 contro il 3,60 sul pareggio e il 3,20 per il successo giallorosso.