Solita grande affluenza dei tifosi rossoneri anche a Bologna, il Milan apprezza

Prima di campionato per la nuova stagione in trasferta, per il pubblico rossonero non fa differenza: allo Stadio Dall'Ara di Bologna c'è la solita grande affluenza di tifosi del Milan.

Il club rossonero ha apprezzato, pubblicando una foto sui social: "Trasferte seguendo i rossoneri, non c'è niente di meglio".