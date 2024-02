Solo la Fiorentina meglio del Milan: i dati dei rossoneri relativi ai colpi di testa

vedi letture

Dopo la solita partita di spazi concessi, occasioni e purtroppo contornata da fragilità difensive, il Milan perde 3-2 in casa del Rennes ma passa il turno di Europa League, qualificandosi così per gli ottavi di finale (domani alle 12 il sorteggio). Una curiosa statistica riguarda i rossoneri di Pioli ed in particolare i gol di testa, come quello siglato da Luka Jovic nel primo tempo.

Infatti, come riporta il sito Opta, nella stagione in corso, solo la Fiorentina (14) ha segnato più gol di testa in tutte le competizioni rispetto al Milan (13, al pari della Roma) tra le squadre di Serie A.