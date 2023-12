Solo un rossonero nel Dream Team del 2023 scelto dal CorSera: Leao neanche in panchina

Il 2023 è agli sgoccioli e come capita spesso negli ultimi giorni dell'anno, vengono stilate classifiche e top undici dell'anno solare appena trascorso. Lo ha fatto anche il Corriere della Sera che, questa mattina, ha proposto la formazione ideale del campionato di Serie A, con annesse alcune riserve. All'interno della formazione c'è un solo giocatore rossonero, il portiere Mike Maignan.

Nei giocatori in panchina trovano posto altri due rossoneri, in difesa: uno è Tomori mentre l'altro è Theo Hernandez. Non c'è posto in panchina neanche per Rafael Leao, escluso così da tutto.