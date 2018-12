SONDAGGIO MN - Caccia al rinforzo, i lettori di MN non hanno dubbi: serve un colpo a centrocampo

Manca poco meno di un mese alla riapertura del mercato, ma già da diverse settimane vengono accostati tanti nomi al Milan. Vista l'emergenza infortuni, con diversi giocatori rossoneri che saranno costretti a restare fuori per diversi mesi, a gennaio Rino Gattuso ha bisogno di qualche rinforzo per poter lottare fino alla fine per un posto in Champions League.

CENTROCAMPO - La redazione di Milannews.it ha chiesto ai propri lettori quale reparto ha bisogno di essere rinforzato maggiormente e la risposta è stata piuttosto chiara: il 79,35% dei votanti ha infatti dichiarato che è il centrocampo la zona di campo nella quale il Milan di Gattuso ha più necessità di nuovi innesti. Seguono poi la difesa con il 15,19% e l'attacco con solo il 5,46%. Ovviamente, ogni movimento di mercato del club di via Aldo Rossi dipenderà dalle sanzioni UEFA che dovrebbero arrivare nei prossimi giorni.

Ecco i risultati nel dettaglio:

TOTALE VOTI: 12238

DIFESA: 1859

CENTROCAMPO: 9711

ATTACCO: 668