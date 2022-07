SONDAGGIO MN - Charles De Ketelaere è l'uomo giusto per la trequarti?

MilanNews.it

Il nome più in voga del momento per il mercato rossonero è sicuramente quello di Charles De Ketelaere. Il talento 2001 del Bruges sarebbe il prescelto della dirigenza rossonera per la trequarti dei Campioni d'Italia. La redazione di MilanNews.it propone allora un sondaggio a tutti i suoi lettori: è Charles De Ketelaere l'uomo giusto per la trequarti? Fateci sapere cosa ne pensate!

