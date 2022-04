SONDAGGIO MN - Milan-Origi: d'accordo con il suo eventuale arrivo? VOTATE

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Divock Origi è in scadenza di contratto con il Liverpool e dunque in estate potrà muoversi a costo zero. L'attaccante belga sta trattando con il Milan in vista dell'estate. La redazione di Milannews.it ha aperto un sondaggio per conoscere il pensiero dei suoi lettori: il centravanti belga è un'occasione da cogliere per il club di via Aldo Rossi?