SONDAGGIO MN - Milan-Origi: è un'occasione da cogliere per i rossoneri? VOTATE

Divock Origi è in scadenza di contratto con il Liverpool e dunque in estate potrà muoversi a costo zero. In questi giorni, si parla con insistenza di un suo possibile futuro al Milan nella prossima stagione. La redazione di Milannews.it ha aperto un sondaggio per conoscere il pensiero dei suoi lettori: il centravanti belga è un'occasione da cogliere per il club di via Aldo Rossi? CLICCA QUI PER VOTARE!