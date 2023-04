SONDAGGIO MN - Per i lettori di MilanNews.it l'ampio turnover è una scelta giusta da parte di Mister Pioli

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Secondo le ultime indiscrezioni, Stefano Pioli va verso un ampio turnover in vista della gara di domani alle 15 in casa del Bologna. Il tecnico rossonero vuole centellinare le forze e risparmiare i titolari in vista della Champions. E' la scelta giusta? Secondo i lettori di MilanNews.it la scelta è giusta. Nel nostro sondaggio su Twitter il sì vince con il 68% dei voti.