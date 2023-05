Sondaggio YouTrend: è il Milan la squadra più tifata a Milano e provincia

MilanNews.it

YouTrend ha condotto un sondaggio in vista dell'euroderby di questa sera dal quale è emerso che a Milano e in Lombardia il Milan vince la sfida del tifo contro l‘Inter: nella provincia di Milano tifa per il Milan il 22% delle persone, mentre l'Inter si ferma al 15%, poco sopra la Juventus (13%). C'è poi un 5% di persone che tifano altre squadre e il restante 45% che non segue il calcio o non tifa. Nel resto della Regione il divario fra le contendenti di stasera si accorcia: il Milan è tifato infatti dal 15% dei lombardi fuori dalla provincia di Milano, mentre l'Inter dal 12%.